Non è cambiata la situazione del centrocampista francese dopo l'infortunio al menisco di Paul Pogba: in caso di una buona offerta Rabiot potrebbe partire. Contatti in corso tra il Monaco e l'entourage del giocatore, con i biancorossi che potrebbero accelerare dopo i preliminari di Champions League

Il futuro di Adrien Rabiot potrebbe essere lontano da Torino. Il centrocampista francese, infatti, resta sul mercato nonostante l'infortunio rimediato da Paul Pogba che potrebbe tenere il Polpo lontano dal campo per diverse settimane. In caso di una buona offerta, tanto per la Juventus quanto per il giocatore, la mezzala bianconera potrebbe partire. Rabiot ha estimatori in Francia: infatti l'entourage del calciatore ha allacciato i contatti con il Monaco , club di Ligue 1, che potrebbe approfondire il discorso dopo i preliminari di Champions League .

Rabiot continua ad allenarsi alla Continassa

Intanto Rabiot continua a prepararsi al prossimo campionato: il francese, come comunicato su Instagram qualche giorno fa, non ha preso parte alla tournée della Juventus negli Stati Uniti: "In accordo con la società e per motivi personali - ha spiegato il centrocampista - resterò in Italia per terminare la mia preparazione fisica".