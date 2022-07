C'è una nuova pista per il centrocampo del Monza che porta a Nicolò Rovella . Il giocatore di proprietà della Juventus piace molto ai brianzoli ed è un'idea concreta che il club vuole approfondire. L'operazione è da imbastire visto che non c'è ancora né l'ok del giocatore, impegnato attualmente con i bianconeri nella tournée negli Stati Uniti, né della Juve. Il Monza, però, ci sta provando e continuerà a provarci nei prossimi giorni.

I numeri di Rovella

Resta da capire se la Juventus deciderà di privarsi di Rovella oppure no, complice anche l'infortunio al ginocchio di Pogba. Il centrocampista, classe 2001, è stato acquistato dai bianconeri lo scorso gennaio per 18 milioni di euro più bonus. Rimasto in prestito al Genoa fino al termine della stagione, Rovella ha iniziato la preparazione con il gruppo di Massimiliano Allegri ed è volato anche negli Stati Uniti. Nella tournée ha giocato sia contro i Chivas che contro il Barcellona. Il centrocampista vanta 42 presenze in Serie A, 20 delle quali nella scorsa stagione chiusa anche con tre assist.