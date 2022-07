Giovedì pomeriggio Vagnati e Moretti sono volati ad Amsterdam per incontrare l'Ajax e il difensore classe 1999: Schuurs ha dato l'ok al trasferimento, mentre con il club olandese non c'è ancora accordo sulle cifre

Un blitz ad Amsterdam per provare a convincere Perr Schuurs ad accettare la corte del Torino. Nel pomeriggio di giovedì il direttore sportivo granata Davide Vagnati ed Emiliano Moretti, collaboratore tecnico del club, sono volati in Olanda, precisamente ad Amsterdam, dove hanno incontrato prima l’Ajax e poi lo stesso Perr Schuurs: un incontro positivo, nel quale il difensore classe 1999 ha dato disponibilità al trasferimento in granata. Per quanto riguarda i due club non c’è invece ancora l’accordo: l’Ajax continua a chiudere circa 15 milioni di euro, di più rispetto a quanto è pronto a offrire il Torino. La fumata bianca potrebbe però avvenire con una cifra tra i 10 e 12 milioni di euro.