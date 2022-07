I granata hanno presentato un'offerta nella notte per l'attaccante classe 1997 che ha un contratto con i rossoblù fino al 30 giugno 2024. La proposta è di 9 milioni di euro più bonus: si attende la risposta del Bologna

Il Torino fa sul serio per Riccardo Orsolini. I granata, che già in passato avevano sondato il terreno per l'attaccante di proprietà del Bologna, hanno presentato nella notte una prima offerta ufficiale ai rossoblù. La proposta è di 9 milioni di euro più bonus. Adesso si aspetta la risposta del Bologna che dovrà decidere se accettare o meno l'offerta del Toro.