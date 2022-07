Il portoghese ha pubblicato sul suo profilo Instagram la prima foto stagionale con i Red Devils. CR7 non ha preso parte all'amichevole di sabato tra lo United e l'Atletico Madrid, ma come annunciato sui social domenica scenderà in campo nel test contro il Rayo Vallecano

" Working in progress ...", lavoro in corso. È questa la didascalia del primo post stagionale di Cristiano Ronaldo con la maglia del Manchester United . Le voci di mercato sul portoghese continuano ad essere insistenti, intanto però CR7, dopo aver saltato la tournée in Asia con il club inglese, è tornato ad allenarsi con i Red Devils . Ronaldo ha pubblicato una foto durante una seduta di allenamento accanto a quattro giovani del Manchester United: McMeill, Diallo, Savage e Mejbri .

Intanto Cristiano Ronaldo non ha preso parte all'amichevole disputata sabato alle 13:45 dal Manchester United contro l'Atletico Madrid all'Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia. L'attaccante portoghese non era neppure in panchina nel match terminato 1-0 per gli spagnoli (gol di Joao Felix all'86' su assist di Morata). Tuttavia, come annunciato su Instagram, CR7 prenderà parte all'amichevole di domenica 31 luglio, alle ore 17, contro il Rayo Vallecano: "Domenica il Re gioca", ha commentato Ronaldo sotto un post di una sua fanpage.