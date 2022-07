Le verità di Robert Lewandowski dopo l’addio al Bayern Monaco. L’attaccante polacco, da qualche settimana nuovo giocatore del Barcellona, nel corso di un’intervista rilasciata a ESPN punta il dito contro il club bavarese, specificando che la sua volontà di cambiare aria non era assolutamente legata al possibile arrivo al Bayern di Erling Haaland (trasferitosi poi al Manchester City). "Se la domanda è se la decisione di andarmene sia stata presa a causa sua, la risposta è no. Non vedevo problemi anche nel caso in cui Haaland fosse arrivato al Bayern. Il mio addio non ha avuto nulla a che fare con Erling. Alcune persone, però, non hanno detto la verità ma qualcos'altro. È sempre stato importante per me essere il più chiaro possibile, rimanere fedele e forse per alcune persone questo è stato un problema", ha ammesso Lewandowski. "Alla fine qualcosa non funzionava più, sentivo che era arrivato il momento giusto per lasciare il Bayern e trasferirmi al Barcellona. Ho avuto un ottimo rapporto con i compagni, con l’allenatore e tutto lo staff e queste sono cose che sicuramente mi mancheranno. Questo del Bayern però è un capitolo chiuso, ora ne ho aperto un altro nella mia vita e nella mia carriera".