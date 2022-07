Fumata nera dopo l'incontro tra l'entourage del giocatore, che ha un contratto in scadenza nel 2023, e la dirigenza azzurra. Attualmente non ci sono offerte all'altezza: ci pensa il Real Madrid, ma vuole prenderlo a zero

Dopo Insigne e Mertens, il Napoli rischia di avere un nuovo caso di giocatore in scadenza di contratto. Si tratta di Fabian Ruiz che ha un accordo con gli azzurri fino al 30 giugno 2023. In questi giorni gli agenti del centrocampista spagnolo sono stati a Castel di Sangro, dove hanno incontrato i dirigenti del Napoli. L'incontro tra le parti è andato male e non c'è l'accordo per il rinnovo. La società di De Laurentiis, dunque, deve far fronte a una situazione delicata.