Fantacalcio

Quale coppia di portieri prendere? Ecco la griglia

Da anni è uno strumento indispensabile per i fantallenatori. C’è chi non pensa troppo alla strategia del portiere mettendo sempre lo stesso ma c’è anche chi sceglie di mixare. Averne (quasi) sempre uno che gioca in casa è sicuramente utile e quindi vediamo per bene gli incroci perfetti e quelli quasi perfetti della stagione 2022-2023 RUOLI E QUOTAZIONI: ECCO IL LISTONE FANTA 22-23

In questa stagione ci sono ben 6 incroci perfetti dei portieri. Alcuni, come ad esempio Milan e Inter, sono improponibili dal punto di vista della spesa fantacalcistica. Altri sono fattibili ma rischiosi. Occhio invece a non sbagliare puntando su due nomi che avranno poca alternanza casa/fuori. Ecco il dettaglio squadra per squadra della griglia portieri

Atalanta – Numeri alla mano il miglior incrocio per i portieri della squadra di Gasperini è con lo Spezia. L’alternanza casa-fuori è infatti garantita per 16 partite su 19 a girone. L’altra combo da prendere in considerazione è con la Fiorentina (5 che tradotto vuol dire 5 all’andata e 5 al ritorno). Pessimi invece gli accoppiamenti con Empoli (14 mancate alternanze a girone) e Udinese (13)