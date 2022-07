La Dea ha già raggiunto l'intesa con il giocatore, serve l'ultimo sforzo per il via libera dell'Inter che chiede 20 milioni di euro. L'Atalanta offre 15, ma con l'aggiunta di alcuni bonus si può chiudere

Non solo Lookman, l'Atalanta è pronta a chiudere anche l'operazione Pinamonti. È sempre più vicino l'accordo tra la Dea e l'Inter per l'attaccante classe '99, reduce dal prestito all'Empoli. Tra domanda e offerta c'è ancora una piccola forbice: l'Atalanta ha offerto 15 milioni di euro, ma l'Inter continua a chiedere 20 milioni, richiesta che aveva assecondato la Salernitana pur senza ottenere il via libera del giocatore. Serve un ultimo sforzo da parte dei bergamaschi, aggiungendo qualche bonus per arrivare ai 20 richiesti. La chiusura, però, è vicina e l'Atalanta ha già raggiunto l'accordo con il giocatore.