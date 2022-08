La fuga degli U23 dall'Italia

1/10 ©LaPresse

L'ADDIO DEI GIOVANI - Nove calciatori Under 23 hanno lasciato l'Italia in questa sessione di calciomercato, portando nelle casse dei club 187 milioni di euro. È il dato che emerge analizzando le cessioni delle squadre italiane. Damsgaard al Brentford e Viti al Nizza sono solo gli ultimi in ordine di tempo in un'estate da record