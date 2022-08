Sfumato Renato Sanches: nomi e strategie a centrocampo

Il Milan cerca anche un rinforzo per il centrocampo. I rossoneri avevano messo nel mirino Renato Sanches, con il portoghese del Lille che rappresentava il primo nome sulla lista di Maldini e Massara per sostituire Frank Kessié (andato a parametro zero al Barça). Tuttavia nelle ultime ore il Paris Saint Germain ha piazzato il sorpasso decisivo. Perché sta vendendo alla Roma l'esubero Wijnaldum e perché è forte l'ascendente sul giocatore di Luis Campos e Christophe Galtier (rispettivamente neo ds e allenatore del Psg), che erano con Renato Sanches già al Lille. Il centrocampista portoghese nella giornata di mercoledì completerà le visite mediche con il Psg, ultimo step prima di firmare il contratto che lo legherà al club parigino. Sfumata anche la pista Carney Chukwuemeka, altro nome trapelato dalla lista della spesa rossonera: il 18enne talento dell'Aston Villa è finito al Chelsea per 24 milioni di euro. Fra i nomi noti rimane Pape Matar Sarr, centrocampista senegalese classe 2002 su cui qualche giorno fa era stata fatta una chiacchierata con Fabio Paratici. L'identikit comunque è chiaro: serve un giocatore che sappia giocare in un centrocampo a 2 ma che, all'occorrenza sappia anche fare la mezzala in un 4-3-3. In rosa è rientrato Pobega, che sicuramente avrà le sue chance. Ma numericamente ne serve un altro. A meno che Pioli non scelga di passare al 4-1-4-1, utilizzando qualche metro più avanti Tonali (come fatto con successo nella parte finale della scorsa stagione) o in alternativa i vari Adli, Diaz, Krunic.