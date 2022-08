La Juventus chiede tempo per Giacomo Raspadori. Nella giornata di mercoledì c'è stato un primo incontro interlocutorio tra la dirigenza bianconera e l'entourage dell'attaccante del Sassuolo. Tuttavia ad oggi il club di Agnelli non è pronto a chiudere né con i neroverdi né con il calciatore e chiedono tempo, tempo che però Raspadori non ha avendo già l'accordo con il Napoli. L'attaccante della Nazionale italiana resta in piedi per due motivi nelle idee bianconere: il primo è che tornerebbe di moda qualora non si riuscisse a chiudere per Morata, che resta la priorità di Allegri; il secondo è che potrebbe sostituire Moise Kean. Al momento la priorità dei bianconeri è quella di arrivare a un esterno, con Kostic in cima alla lista.