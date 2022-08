Ajax, ecco Lucca: ufficiale l'arrivo del bomber

L'Ajax ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante classe 2000, proveniente dal Pisa: operazione in prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni più bonus. "Essere il primo italiano all'Ajax è speciale, orgoglioso di giocare qui come il mio idolo Ibra" le prime parole di Lucca

Lorenzo Lucca è un nuovo giocatore dell' Ajax . I lancieri hanno ufficializzato l'arrivo dell'attaccante classe 2000, proveniente dal Pisa. Lucca, che diventa così il primo italiano a indossare la maglia dell'Ajax, si trasferisce con la formula del prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto a 10 milioni, più bonus . L'attaccante, che ha scelto la maglia numero 18, è da subito a disposizione di Alfred Schreuder in vista del match contro il Fortuna Sittard, in programma sabato alle 16.30.

I numeri di Lucca

È stata una rapida ascesa quella di Lorenzo Lucca, cresciuto nel settore giovanile del Torino, che appena due anni e mezzo fa fa vestiva la maglia del Palermo in Serie D. L'exploit è arrivato proprio con i rosanero: dopo la promozione, Lucca ha segnato 13 gol in 27 presenze in Serie C. Acquistato dal Pisa la scorsa estate, il bomber è andato a segno sei volte nelle prime sette giornate, guadagnando anche la convocazione in Nazionale Under 21.