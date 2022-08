C'è ancora il portiere spagnolo tra le priorità del club campano ma non si registrano passi avanti nelle trattative con il Chelsea. Intanto la dirigenza napoletana pensa all'estremo difensore del Psg come nuova soluzione. Il costaricano potrebbe essere chiuso da Donnarumma a Parigi

Si fa sempre più forte l’idea Keylor Navas per la porta del Napoli. È questa l’ultima novità sul portiere che il presidente De Laurentiis vuole regalare a Luciano Spalletti per la prossima stagione. Non si registrano infatti significativi passi avanti nella trattativa tra il club azzurro e il Chelsea sul versante Kepa e la mancata chiusura del colpo in porta potrebbe essere dovuta proprio all’idea Keylor Navas per il quale si registrano nuovi tentativi. Il costaricano, infatti, ha la forte concorrenza di Gigio Donnarumma al Paris Saint Germain ed entrambi i portieri del club francese avevano già fatto sapere che non avrebbero accettato l’alternanza prevista da mister Pochettino nella scorsa stagione.