La Juventus continua a insistere per Dries Mertens. A caccia di rinforzi per il reparto offensivo, la società bianconera ha messo nel mirino l’attaccante belga, libero da ogni vincolo contrattuale dopo la fine del contratto con il Napoli, club con il quale ormai si sono interrotte le trattative per il rinnovo. La Juventus ha offerto a Mertens la possibilità di proseguire la sua avventura in Serie A offrendogli un contratto biennale, ma dal 35enne belga al momento non arrivano segnali di apertura al trasferimento in bianconero. Mertens ricordiamo è molto legato alla città di Napoli e fino all’ultimo ha sperato di proseguire la sua avventura in maglia azzurra: al momento il belga non vorrebbe giocare in altre squadre in Serie A. Per il futuro di Mertens sembra essere molto vicino il Galatasaray.