La Fiorentina torna alla carica per Nedim Bajrami . Il centrocampista albanese, di proprietà dell'Empoli, è sulla lista della viola da inizio mercato e, adesso, la trattativa può entrare nel vivo. La Fiorentina vorrebbe inserire Matija Nastasic nell'operazione come contropartita tecnica: il difensore è ai margini del progetto di Vincenzo Italiano e l'Empoli sta cercando un centrale difensivo. Il suo inserimento nella trattativa non è semplice , ma la Fiorentina ci prova. A prescindere dalla scelta di Nastasic, però, la Fiorentina vuole andare avanti a prescindere per regalare Bajrami a Italiano.

I numeri di Bajrami

Classe 1999, nato in Svizzera ma con passaporto albanese, Bajrami è arrivato in Italia nel 2019 quando l'Empoli lo acquistò per un milione di euro dal Grasshoppers. Dopo due stagioni in Serie B da protagonista, il centrocampista albanese ha confermato il suo rendimento anche nella massima serie. Bajrami ha chiuso il suo primo anno in Serie A con 6 gol e 7 assist in 35 presenze, oltre a 3 gol in 3 partite giocate in Coppa Italia. Entrato nel giro della nazionale albanese a settembre 2021, il centrocampista ha disputato sette match.