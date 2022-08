Dries Mertens è a un passo dal Galatasaray. Il club turco ha proposto all'ex Napoli un contratto da 4 milioni netti a stagione più bonus, con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League. Ma non solo. Anche casa e autista, oltre a 30 voli per Napoli e Bruxelles. Un'offerta importante, su cui ora l'attaccante riflette in maniera concreta e che sarebbe pronto ad accettare.

Il rapporto con Napoli

Il saluto commosso di Dries Mertens: "Non è un addio"

Attualmente svincolato, Mertens ha giocato al Napoli dal 2013 al 2022 e ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi. Proprio oggi, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha dato il suo ok al conferimento della cittadinanza onoraria a Dries, spiegando: "Ho avuto moltissime sollecitazioni sia dal Consiglio comunale che da moltissimi cittadini - ha spiegato Manfredi - tutti colpiti dal legame di Mertens con la città, testimoniato anche dalla sua volontà di mantenere casa a Napoli". Giorni fa, il belga ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video con gol e momenti dei suoi anni napoletani. E con il figlio Ciro in braccio, ha salutato città e tifosi: “Cari napoletani, quanto ci siamo divertiti: resterete nel mio cuore. Orgoglioso che mio figlio sia nato qui: ho deciso di tenere la mia casa sul Golfo, per tornare”. Poi il saluto finale: “La mia partenza non è andata come avrei voluto, ma non è un addio, solo un arrivederci”.