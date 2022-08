Il terzino non è stato impiegato in Coppa Italia perché vicino al trasferimento agli Spurs: chiusura prevista a inizio della prossima settimana per 26 milioni di euro bonus compresi (circa 20 milioni di parte fissa). Resterà in prestito all'Udinese

Destiny Udogie è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il giovane terzino sinistro classe 2002 non è stato impiegato nel match di Coppa Italia vinto per 2-1 dall'Udinese contro la Feralpisalò (i bianconeri nel prossimo turno affronteranno la vincente tra Monza e Frosinone), esclusione – non era nemmeno in panchina – dettata dal mercato, visto la trattativa ormai in dirittura d'arrivo con il Tottenham. A inizio della prossima settimana, infatti, è prevista la chiusura tra l'Udinese e gli Spurs, che per assicurarsi Udogie verseranno nelle casse bianconero 26 milioni di euro bonus compresi, con una parte fissa di circa 20 milioni.