L'ex capitano del Napoli si è fatto perdonare il rigore sbagliato contro il New England segnando la prima rete con la nuova maglia: non un tiro a giro dei suoi, ma una forte conclusione dalla distanza per il 4-2 dei suoi che vincono poi 4-3 sul campo del Nashville. In gol anche Bernardeschi

Arriva sul campo del Nashville con un tiro dalla distanza il primo gol di Insigne in maglia Toronto nella Mls. L’ex capitano del Napoli si fa così perdonare il rigore sbagliato contro il New England costato la vittoria suoi la scorsa settimana. Successo che invece questa volta non sfugge ai canadesi che, anche grazie alla magia di Insigne, vincono per 4-3. In gol anche Bernardeschi. Il Toronto Fc è adesso a quota 26 punti, a -4 dalla zona play off.

Arrivano i complimenti di Criscito vedi anche Insigne e il saluto con LeBron a Toronto. VIDEO Non è il suo classico tiro a giro ma un collo pieno da fuori area: così, al 77’, Lorenzo Insigne fa gioire per la prima volta i suoi nuovi tifosi del Toronto. Per l’attaccante italiano esultanza e dedica speciale con il pallone sotto la maglietta e dito in bocca. Intanto tra i primi a congratularsi con lui c’è il compagno di squadra Mimmo Criscito che su Instagram scrive: “Hai scaldato il destro fratello…il primo dei tanti”

In gol anche Bernardeschi. Il tabellino leggi anche Bernardeschi-Insigne show: gol e assist al debutto Non c'è soltanto Insigne tra gli italiani in gol nel 4-3 del Toronto sul campo del Nashville. A segno va anche Federico Bernardeschi, per lui - alla seconda marcatura dal debutto in Mls - la rete del 3-2. NASHVILLE-TORONTO 3-4 Reti: 19' e 44' Osorio (T), 49' Mukhtar (N), 45+4 Bunbury (N), 54' Bernardeschi (T), 77' Insigne (T), 84' Zimmerman (N) NASHVILLE (4-3-1-2): Willis; Moore, Zimmerman, Romney, Lovitz; Davis, McCarty, Muyl, Mukhtar; Bunbury, Sapong TORONTO FC (4-3-3): Bono; Laryea, MacNaughton, Mavinga, Criscito; Osorio, Bradley, Nelson; Bernardeschi, Jimenez, Insigne