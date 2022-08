Siviglia, Luis Alberto si allontana definitivamente

L'arrivo a Siviglia di Isco, allontana definitivamente Luis Alberto dal club biancorosso. La trattativa per portare il numero 10 biancoceleste in Spagna, dunque, non si è concretizzata, anche perché il club andaluso non disponeva delle potenzialità economiche per effettuare un'operazione onerosa per il cartellino del giocatore. Luis Alberto è molto vicino a restare alla Lazio, club in cui milita dall'estate 2016.