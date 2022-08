Monza, idea Acerbi: il giocatore riflette

I brianzoli pensano al difensore in uscita dalla Lazio. C'è l'ok dei biancocelesti, ma Acerbi non ha sciolto i dubbi e non ha dato segnali di apertura

Il Monza non si ferma sul mercato. Dopo l'ufficialità di Marlon, la società di Silvio Berlusconi cerca ancora un rinforzo in difesa e nelle ultime ore c'è una nuova idea che porta a Francesco Acerbi. Il difensore è in uscita dalla Lazio, ormai fuori dal progetto tecnico di Sarri. I biancocelesti hanno già dato il via libera, ma il giocatore non ha sciolto i dubbi e, finora, non ha dato segnali di apertura. Resta sullo sfondo anche l'idea Pablo Marì: si attende una risposta dall'Arsenal, ma bisognerà battere la concorrenza del Verona.