La Juventus è fiduciosa di colmare la distanza con l'Eintracht per Kostic che vuole indossare la maglia bianconera. Nel mirino anche Paredes per il centrocampo e Morata per l'attacco

Il primo obiettivo della Juventus resta Filip Kostic, ala sinistra serba dell'Eintracht Francoforte, che rinforzerebbe la rosa bianconera sugli esterni. Dopo l’incontro di venerdì tra il club e gli agenti del calciatore, la Juventus (forte anche della volontà del calciatore di indossare la maglia bianconera) spera di riuscire ad arrivare alla fumata bianca. Dopo aver raggiunto l'accordo con gli agenti, la Juve tratta per limare la distanza con i tedeschi (l'Eintracht ha già ricevuto un’offerta da 15 mln più 5 di bonus dal West Ham che però poi ha chiuso per un altro obiettivo) mettendo sul piatto circa 10 mln. Intanto Kostic, in occasione della prima di Bundesliga contro il Bayern, ha salutato i tifosi al termine del match.

Gli altri nomi

Per quanto riguarda le altre operazioni di mercato, c’è l’accordo con Paredes, anche se il Psg chiede circa 15 milioni di euro: prima andranno effettuate delle uscite, sia per una questione tecnica che per quella finanziaria. A tal proposito, in uscita rimane sempre Arthur: su di lui c'è il Valencia di Gattuso. C'è stato un contatto nelle scorse ore e si cerca l’intesa sulla condivisione dell’ingaggio. Capitolo attacco: la priorità resta Alvaro Morata, prima poi eventualmente di virare su altri obiettivi. Intanto oggi la Juventus scenderà in campo nell'amichevole contro l’Atletico che sarà anche un'occasione per parlare tra le parti. Si giocherà alla Continassa alle ore 18: l'incontro non sarà aperto al pubblico, ma lo potrete seguire in diretta su Sky Sport Uno.