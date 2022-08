Juve, Kostic si avvicina. Contatti per Frattesi

I bianconeri sono sempre più vicini all'accordo con l'Eintracht per l'esterno serbo: balla una distanza di 4 milioni che può essere ridotta con i bonus. A centrocampo salgono le quotazioni di Frattesi: ci sono stati i primi contatti con il Sassuolo

La Juventus vede il traguardo sempre più vicino per Filip Kostic . I bianconeri stanno lavorando per raggiungere la chiusura nelle prossime ore con l'Eintracht Francoforte. Attualmente si è ridotta la distanza tra l'offerta della Juve e la richiesta dei tedeschi: ballano soltanto 4 milioni di euro , gap che può essere colmato con l'inserimento di bonus. I bianconeri sperano di averlo già a Torino nei primi giorni della prossima settimana, tra martedì e mercoledì.

Kostic è sceso in campo venerdì contro il Bayern Monaco, salutando per l'ultima volta i tifosi dell'Eintracht alla fine del match. L'esterno serbo, classe 1992, aveva già raggiunto un'intesa di massima con la Juventus attraverso il suo entoruage nell'incontro svolto venerdì a Torino.

Il punto a centrocampo: idea Frattesi

Non solo Kostic perché la Juventus è a lavoro anche per rinforzare il centrocampo. La dirigenza sta ragionando sulle caratteristiche del rinforzo. Se si deciderà di andare su un centrale, l'obiettivo sarebbe Paredes; se Allegri decidesse di puntare su Locatelli registra, la Juve punterebbe su una mezzala e il nome è quello di Davide Frattesi. La Juve ha già avviato i primi contatti, ma sul giocatore c'è anche l'interesse del Milan che si è mosso dopo l'infortunio di Tonali. Tuttavia i rossoneri dovranno capire con la proprietà i margini per un eventuale investimento.