L’avventura italiana di Carles Perez si è ormai conclusa. L’attaccante esterno della Roma in serata partirà in direzione Spagna dove lo attende il Celta Vigo per le visite mediche che sono già state programmate per la giornata di martedì. Ad annunciare il trasferimento, legato al superamento dei test medici, è lo stesso club spagnolo con un comunicato ufficiale: "Celta e AS Roma hanno raggiunto un principio di accordo per il prestito dell'attaccante catalano Carles Pérez. La firma dell'accordo con il calciatore è legata al superamento delle visite mediche", si legge nella nota. Carles Perez ha dunque esaudito il desiderio di trasferirsi al Celta Vigo, club che ha fortemente voluto tanto da rifiutarsi di prendere contatti con altri club italiani che avevano mostrato interesse nei suoi confronti. Fumata bianca tra i due club arrivata in prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto tra i 10 e i 12 milioni di euro.