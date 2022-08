Il club viola ha messo nel mirino il centrocampista argentino degli Spurs. Pronta un'offerta da 2 milioni di euro per il prestito più 20 per il diritto di riscatto, con il giocatore che ha aperto al trasferimento in Italia anche se il Villarreal al momento è in vantaggio

La Fiorentina ha messo nel mirino Giovani Lo Celso , centrocampista di proprietà del Tottenham . Il club viola è pronto a fare un'offerta per l'argentino che nella seconda metà dell'ultima stagione ha vestito la maglia del Villarreal. Si attende solamente l'arrivo in Italia di Rocco Commisso, successivamente la Viola è pronta a presentare una proposta da 2 milioni per il prestito e 20 milioni per il diritto di riscatto del classe '96 che ha già aperto al suo trasferimento a Firenze .

Lo Celso obiettivo anche del Villarreal

La Fiorentina, però, deve battere la concorrenza del Villarreal: il club spagnolo, con il quale il giocatore ha giocato nella scorsa stagione, al momento è in vantaggio. Unai Emery, allenatore del Submarino Amarillo, ha contattato il giocatore e gli ha comunicato che per lui rappresenta una priorità, anche se gli spagnoli non hanno ancora presentato un'offerta ufficiale al Tottenham. Per questo la Fiorentina continua a sperare nell'inserimento. In Italia il giocatore piace anche a Lazio e al Napoli, ma nessuna delle due squadra ha ancora deciso di fare sul serio.