Questione di giorni, poi Destiny Udogie diventerà un nuovo giocatore del Tottenham. Gli Spurs allenati da Antonio Conte e l’Udinese hanno infatti raggiunto l’accordo, per il momento solo verbale, per il trasferimento del terzino sinistro classe 2002 in Premier League: operazione da 26 milioni di euro bonus compresi, con una parte fissa di circa 20 milioni. Intesa totale tra i due club, con il Tottenham che nelle prossime ore formalizzerà ufficialmente l’offerta ai bianconeri: Udogie successivamente volerà in Inghilterra per le visite mediche di rito e le firme sui contratti, poi tornerà a Udine.