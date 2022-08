Venerdì ci sarà a Torino l'incontro tra la mamma del giocatore e la dirigenza dello United per trovare l'intesa: c'è già quello tra i due club per 16-17 milioni. Uscito il francese, la Juve punterà su Paredes. In attacco rifiutato dall'Atalanta lo scambio Kean-Muriel

Il mercato della Juve non si ferma a Kostic. In attesa dell'annuncio ufficiale del serbo, i bianconeri vogliono regalare altri due colpi a Max Allegri: il primo è legato all'uscita di Adrien Rabiot e venerdì potrebbe essere la giornata decisiva per il suo trasferimento al Manchester United. L'accordo tra i due club c'è già sui 16-17 milioni, venerdì ci sarà l'incontro tra i Red Devils e la mamma del giocatore per trovare l'intesa. La sua cessione consentirebbe alla Juventus di andare su Paredes. L'argentino non è tra gli esuberi del Psg ma potrebbe partire davanti all'offerta giusta e ha già accettato la possibilità di far ritorno in Italia, dopo gli anni tra Chievo, Empoli e Roma.

Obiettivo attaccante: no allo scambio Kean-Muriel

Centrocampo, ma non solo. Arrivabene e Nedved vogliono consegnare all'allenatore anche la spalla ideale per Vlahovic. Un giocatore non solo in grado di fare l'alternativa al serbo ma anche giocare in coppia con lui nel 3-5-2. Oggi c'è stato un contatto diretto con l'Atalanta per uno scambio tra Kean e Muriel, ma i bergamaschi hanno rispedito al mittente questa proposta perché ritengono il colombiano al momento incedibile. Resta il nome di Depay, su cui va registrato l'inserimento del Tottenham: un ostacolo è rappresentato dallo stipendio da discutere e dalla buonuscita con il Barcellona, con la quale non c'è ancora accordo sebbene i blaugrana abbiano assoluta necessità di ridurre il monte ingaggi. L'alternativa è quella di Martial, nella lista bianconera da ormai tre sessioni di mercato.