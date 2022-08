Il club inglese ha presentato un'offerta da circa 12 milioni di euro per il difensore classe 2000, che piace anche al Milan in ottica futura: il club ligure sta valutando se trattenere il polacco almeno fino al Mondiale

Dopo Gianluca Scamacca, acquistato nelle scorse settimane dal Sassuolo, il West Ham continua a guardare ancora in Serie A per rinforzare la propria rosa. La società inglese ha presentato un'offerta per Jakub Kiwior, difensore polacco classe 2000 di proprietà dello Spezia: proposta da circa 12 milioni di euro, con la società ligure che sta valutando se trattenere il giocatore almeno fino al Mondiale – che potrebbe far lievitare ancora il valore del cartellino del ragazzo – e vedere se magari si scateni un’asta, visto che sul giocatore diversi club hanno già dimostrato interesse. Spezia dunque che al momento si è preso un po' di tempo per riflettere prima di dare una risposta all’offerta del West Ham.