Se non dovesse arrivare il sostituto di Ranocchia, D’Ambrosio può essere un’opzione come vice-de Vrij?

"Il sostituto arriverà, però abbiamo visto l’anno scorso quando è mancato de Vrij che tante volte in quel ruolo è stato impiegato Skriniar molto bene. D’Ambrosio l’ha fatto, lui e Darmian sono due giocatori che penso siano la fortuna per ogni allenatore. In ogni ruolo dove li fai giocare danno il loro contributo, a oggi se non dovesse esserci de Vrij probabilmente giocherebbe Skriniar al centro".