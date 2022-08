Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa prima dell'esordio in Serie A contro la Lazio: "Il mercato non è finito, c'è ancora tempo. Bisogna avere fiducia nella società, faranno il possibile per rendere questa squadra ancora più competitiva". Guarda il video

