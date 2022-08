Dopo il via libero dello Spezia, il centrocampista è atteso oggi a Salerno per firmare il contratto quadriennale che lo legherà ai granata. Operazione da circa 3,8 milioni di euro

La Salernitana si prepara ad accogliere Giulio Maggiore. Il centrocampista, proveniente dallo Spezia, è atteso oggi in città per firmare il contratto che lo legherà ai granata. Maggiore arriva a titolo definitivo dallo Spezia per circa 3,8 milioni di euro e firmerà un contratto di quattro anni, fino al 30 giugno 2026. È solo l'ultimo rinforzo in ordine di tempo della Salernitana che in settimana aveva già accolto Candreva e Vilhena.