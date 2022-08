Nuovo rinforzo in arrivo per i granata, che all'esordio in A hanno battuto il Monza: prevista nelle prossime ore la chiusura per Schuurs, operazione da 9.5 milioni più 3.5 di bonus e 15% sulla futura rivendita. Il difensore in Italia tra lunedì e martedì per le visite mediche

Primi tre punti in campionato e un nuovo rinforzo in arrivo dal mercato. Se il Torino di Ivan Juric in campo ha battuto il Monza per 2-1 nella prima gara della nuova Serie A, la dirigenza granata è vicina a chiudere per Perr Schuurs, difensore centrale olandese di proprietà dell’Ajax. La fumata bianca è prevista nelle prossime ore, tra i due club l’intesa è stata ormai trovata per 9.5 milioni di euro più ulteriori 3.5 di bonus e il 15% sull'eventuale futura rivendita. Operazione importante per il Torino, pronto a uno sforzo economico per assicurarsi quello che nelle idee del club è il successore di Bremer, passato alla Juventus in questa sessione di mercato.