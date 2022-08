Continuano le grandi manovre di mercato del Torino. Dopo aver rinforzato la trequarti con gli arrivi di Miranchuk dell’Atalanta e di Vlasic dal West Ham, la società granata è pronta a inserire un importante tassello in difesa, reparto dove non ci sarà più Bremer passato alla Juventus nelle scorse settimane. Il Torino ha in pugno Perr Schuurs, difensore centrale olandese di proprietà dell’Ajax: restano da limare gli ultimi dettagli tra i due club (gli olandesi chiedono un piccolo sforzo in più), ma l’operazione è già impostata per una cifra intorno ai 9 milioni di euro più 3/3.5 milioni di euro di bonus e una percentuale sull’eventuale futura rivendita. Uno scatto decisivo o quasi, che potrebbe portare alla fumata bianca per un affare sul quale il Torino lavora da tempo (nelle settimane scorse c’è stato anche un viaggio ad Amsterdam del ds Vagnati per incontrare club e giocatore).