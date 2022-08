Udogie parte per Londra: lo attende il Tottenham

Sta per iniziare l'avventura di Destiny Udogie con il Tottenham. L'esterno dell'Udinese è partito da Verona in direzione Londra, dove lunedì sosterrà le visite mediche con gli Spurs. L'ultimo passo prima di apporre la firma che lo legherà al club allenato da Antonio Conte. "Non ho ancora parlato con lui - racconta Udogie in aeroporto - La Nazionale? È un obiettivo, spero di arrivare il più in alto possibile". Udogie tornerà poi in Italia perché resterà un anno in prestito all'Udinese: "Voglio crescere il più possibile - conclude - e dare il massimo per la squadra".