Colpo in difesa per il Verona, che ha chiuso per Juan David Cabal, giovane difensore centrale colombiano classe 2001. Trattativa chiusa con l'Atletico Nacional, club proprietario del cartellino, che incasserà 4 milioni più bonus dal club di Setti. Il giocatore, che era molto richiesto da altre squadre in Europa, potrebbe partire anche in giornata (colombiana, dunque nella notte italiana) verso Verona per poter iniziare la sua esperienza in gialloblù.