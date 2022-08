I due club hanno trovato l'intesa per il trasferimento in nerazzurro del terzino francese classe 2000 sulla base di 9 milioni più 1 di bonus. Ora l'Atalanta è al lavoro per definire i dettagli sull'ingaggio del giocatore e sulle commisioni per gli agenti, si conta di arrivare alla chiusura totale entro 48 ore

Brandon Soppy è sempre più vicino all' Atalanta . Nel pomeriggio di martedì i nerazzurri hanno definito i dettagli della loro intesa per il trasferimento dell'esterno francese classe 2000 per 9 milioni di euro più uno di bonus . Ora il club di Percassi sta risolvendo gli ultimi dettagli riguardo l'ingaggio del giocatore e per le commissioni degli agenti . Si conta di arrivare a una chiusura totale entro 48 ore, con Soppy che dal bianconero passerà al nerazzurro.

I numeri di Brandon Soppy

Cresciuto nel settore giovanile del Rennes, in Francia, Soppy è arrivato in Italia nell'estate 2021 dopo aver collezionato 11 presenze tra Ligue 1 e Champions League con il club francese. Con l'Udinese nella scorsa stagione l'esterno destro è sceso in campo in 30 occasioni (28 in campionato e 2 in Coppa Italia), mentre nello scorso weekend ha giocato 90 minuti nella prima di campionato persa 4-2 contro il Milan.