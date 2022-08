Francesco Acerbi si avvicina a diventare un nuovo giocatore dell' Inter . Quest’oggi c’è stato infatti un incontro positivo tra l’agente del difensore classe 1988 e la Lazio, con il club biancoceleste che ha confermato (i primi segnali in tal senso erano arrivati già nelle scorse ore) l’apertura a una cessione in prestito con diritto di riscatto del difensore . Formula, questa, gradita all’Inter: le parti adesso sono al lavoro sulle cifre con l’obiettivo di provare a trovare un accordo che accontenti tutti. C’è fiducia però affinché l’operazione si sblocchi dopo il weekend, da lunedì in poi : Inzaghi ritroverebbe così un difensore esperto che conosce molto bene, avendolo allenato nella sua avventura alla Lazio.

L'Inter blinda Skriniar: non è sul mercato

approfondimento

L'Inter toglie Skriniar dal mercato: è incedibile

Per un difensore in arrivo, un altro è stato blindato dai nerazzurri: dopo il nuovo rilancio del Psg per Milan Skriniar – presentata offerta da 50 milioni di euro più bonus – il presidente Zhang ha comunicato alla dirigenza che il difensore slovacco è incedibile ed è dunque stato tolto dal mercato. Ma c’è di più: l’Inter infatti è pronta ad affrontare presto il tema legato al rinnovo con adeguamento del difensore; per lui è pronta un’offerta di ingaggio simile a quella dei top player in rosa.