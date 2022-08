Barak-Fiorentina, lunedì previsti nuovi contatti

Il centrocampista ceco non dovrebbe essere convocato dal Verona per il match di domenica alle 20:45 in casa del Bologna. Lunedì sono previsti nuovi contatti con la Fiorentina per chiudere in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni

Va avanti la trattativa tra l'Hellas Verona e la Fiorentina per Antonin Barak. Il centrocampista ceco non dovrebbe esser convocato da Cioffi per la trasferta di domenica alle 20:45 in casa del Bologna. Lunedì, infatti, è previsto un nuovo incontro tra le parti per cercare di definire l'intesa dopo i contatti avuti nei giorni scorsi: si sta lavorando per chiudere l'operazione in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni.