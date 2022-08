I rossoneri non effettueranno nuovi rilanci per Onyedika (il Midtjylland ha rifiutato 5 milioni più bonus) e pensano al camerunense del Bordeaux e al belga del Wolfsburg. Tutto è legato all'uscita di Bakayoko che non ha trovato l'accordo con il Nottingham Forest

Resta il centrocampista la priorità di mercato del Milan. Negli ultimi giorni i rossoneri hanno fatto un tentativo per Raphael Onyedika del Midtjylland, ma il club danese ha rifiutato l'offerta da 5 milioni più bonus e continua a chiedere 10 milioni. Non sono previsti nuovi rilanci e per questo il Milan sta virando su altri due nomi: da una parte Jean Onana del Bordeaux, dall'altra Aster Vranckx del Wolfsburg. Un acquisto legato all'uscita di Bakayoko che per 200.000 euro non ha trovato l'accordo con il Nottingham Forest.