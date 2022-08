A dettare i tempi del mercato della Roma arrivano gli infortuni. Il crack alla tibia di Wijnaldum , che costerà all'olandese il Mondiale in Qatar e un assenza fino al nuovo anno, aveva turbato la vigilia del match con la Cremonese. La caduta rovinosa di Zaniolo con tanto di lussazione alla spalla sinistra in chiusura del primo tempo del match contro la squadra di Alvini ha completato il quadro. La Roma , che già era a caccia di un attaccante con Belotti promesso sposo in attesa di alcune cessioni, adesso è pronta ad intervenire anche per rinforzare il centrocampo . Lo ha detto chiaramente a fine partita, vinta grazie a Smalling, Josè Mourinho che si è mostrato come sempre fiducioso dell'operato della società in piena sintonia con Tiago Pinto

Si spinge per le cessioni di Kluivert e Felix Gyan

Prima delle entrate però sarà necessario snellire l'organico. C'è ancora da trattare per la cessione di Justin Kluivert al Fulham; l'ultima offerta presentata dal club londinese è strutturata con 3 milioni di euro di parte fissa e diversi bonus, ma è ritenuta troppo bassa. Serve un altro incontro per definire gli ultimi dettagli con l'agente del giocatore Pimenta che è a Londra in queste ore. Possibile anche che in tempi rapidi possa completarsi la cessione di Felix Gyan, attaccante che è finito proprio nel mirino della Cremonese ultima avversaria in campionato. Nessuna offerta ancora formalizzata ma Ariedo Braida è pronto con una cifra da investire di 6 o 7 milioni complessivi. Resta in uscita anche Elder Shoumorodov sul quale però le richieste che arrivano sono solo di un prestito senza obbligo di riscatto. La Roma invece vorrebbe essere certa di monetizzare per poi dare il via libera all'arrivo di Andrea Belotti, che ormai rifiuta tutte le proposte, in attesa della Roma. Sul centrocampista, che serve per completare la rosa dopo lo stop a Wijnaldum, Mourinho si è preso qualche ora per valutare il profilo più adatto alle necessità della squadra