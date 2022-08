Milan, per la difesa piace anche Chalobah

Anche il Milan pensa a Trevoh Chalobah. I rossoneri, che non hanno ancora l'accordo con Tanganga, potrebbero inserirsi per il difensore di proprietà del Chelsea che piace anche all'Inter. I blues lascerebbero andar via Chalobah in prestito solo in caso di acquisto di Wesley Fofana del Leicester. Il Milan, per il difensore inglese, potrebbe impostare una trattativa simile a quella che a gennaio 2021 portò Tomori in rossonero in prestito con diritto di riscatto (opzione esercitata sei mesi dopo per 28 milioni di euro).