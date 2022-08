Calciomercato

Il nuovo arrivo in casa Lecce è quello di Pongracic, difensore in prestito dal Wolfsburg. Intanto l'Udinese si muove per il futuro: ecco Kamara dal Watford (ma si unirà a bianconeri solo nell'estate del 2023). Il Napoli annuncia la firma di Raspadori per 35 milioni di euro (prestito più obbligo di riscatto) dopo l'ufficialità di Ndombele. Dall'ultimo fino al primo, ecco tutte le operazioni concluse in questa sessione estiva di calciomercato