Scambio di documenti tra i due club, il difensore arriva a Lecce in prestito secco e con l'intero ingaggio pagato dal Barcellona (a cui andranno dei bonus legati al numero di presenze). Nelle prossime ore sarà in città

Il Lecce piazza il colpo Samuel Umtiti, mettendo a segno una delle operazioni più importanti della storia recente del club salentino visto il valore e la caratura internazionale del difensore del Barcellona. C’è già stato lo scambio di documenti tra i due club, con la società blaugrana che ha così dato il via libera definitivo all’affare: operazione in prestito secco, con il Barcellona che pagherà l’intero ingaggio di Umiti (20 milioni lordi), mentre il Lecce verserà nelle casse blaugrana alcuni bonus legati alle presenze collezionate dal difensore classe 1993. Operazione Umtiti portata avanti dal direttore sportivo giallorosso Pantaleo Corvino, che è riuscito così a chiudere per l’arrivo di un difensore di primo livello.