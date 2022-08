Giovedì pomeriggio Giuseppe Riso, agente di Sandro Tonali, e Marianna Mecacci sono arrivati a Casa Milan per discutere i dettagli finali riguardo il rinnovo del centrocampista rossonero. In programma c'è un terzo e ultimo incontro, che sarà quello della firma sul contratto

Il Milan continua a lavorare per il rinnovo del contratto di Sandro Tonali. Nel pomeriggio di giovedì Giuseppe Riso, agente del calciatore, e Marianna Mecacci (entrambi protagonisti dell'operazione) sono arrivati a Casa Milan per discutere i dettagli finali riguardo il rinnovo del centrocampista rossonero. In programma c'è ancora un terzo e ultimo incontro, quello in cui Tonali firmerà il suo prolungamento con il Milan.