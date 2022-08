Jorge Mendes, agente del portoghese, sta provando a piazzare CR7 in qualche squadra che gioca in Champions League. Attualmente l'agente ci sta provando anche con il Napoli: non c'è una trattativa impostata, è arrivato un nuovo contatto relativo a un piano strategico dell'agente di Ronaldo e non a una volontà reale degli azzurri

La Champions League 2022/23 potrebbe perdere uno dei suoi principali protagonisti, Cristiano Ronaldo. Il Manchester United, infatti, non si è qualificato tra le prime 4 di Inghilterra e non parteciperà alla competizione. Jorge Mendes, agente di CR7, sta provando in tutti i modi a evitare che si concretizzi questo scenario e sta cercando di piazzare il suo assistito in una delle 32 squadre che partecipano alla competizione. Attualmente ci sta provando anche con il Napoli: gli azzurri hanno rinforzato molto il loro attacco e anche per questo Mendes sta pensando di far presentare al club di De Laurentiis un'offerta importante per Osimhen, magari proprio dal Manchester United, in modo da poterlo sostituire con l'ex Juve.