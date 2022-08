L'operazione si può fare se lo United pagherà gran parte dell'ingaggio di CR7 e verserà nelle casse del Napoli 100 milioni per il cartellino di Osimhen. Non è stata formalizzata ancora un'offerta e non c'è una trattativa in corso, ma Mendes sta lavorando per trovare l'incastro giusto

Cristiano Ronaldo al Napoli. Sembra una semplice suggestione di mercato, ma in realtà ci sono stati segnali di apertura dopo che CR7 è stato proposto agli azzurri attraverso il suo agente, Jorge Mendes. Si può fare a determinate condizioni che coinvolgono anche Victor Osimhen: a 100 milioni di euro per il cartellino del nigeriano più il prestito di Ronaldo, con stipendio pagato in gran parte dallo United, si può fare. Non è stata ancora formalizzata un'offerta e non c'è una trattativa in corso, ma Mendes sta lavorando per trovare l'incastro giusto.