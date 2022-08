La Fiorentina si avvicina a Bajrami e Nikolaou

Continua a lavorare senza sosta sul mercato la Fiorentina. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Antonin Barak dal Verona, la società viola spera presto di chiudere due operazioni che riguardano difesa e centrocampo. Per il reparto arretrato si avvicina Dimitrios Nikolaou dello Spezia , ormai in pole nelle idee del club del presidente Commisso: trattativa in corso con il club ligure che coinvolge anche Nastasic , che potrebbe percorrere il percorso inverso. Le due società sono al lavoro per cercare la giusta quadrature sulle formule delle due operazioni.

Avanza anche Bajrami dell'Empoli

Per quanto riguarda il centrocampo invece gli sforzi viola sono concentrati per arrivare a Nedim Bajrami: con l’Empoli è in piedi una trattativa “allargata” che riguarda anche il trasferimento di Zurkowski, vicino a far ritorno in azzurro dopo i prestiti degli ultimi due anni, e potrebbe coinvolgere anche l’attaccante Kouamé, titolare nella prima giornata di campionato contro la Cremonese. Lavori in corso tra le parti, con Bajrami che è più vicino a diventare un giocatore viola.