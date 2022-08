Il club ligure lavora per acquistare a titolo definitivo il centrocampista classe 2000 del Bordeaux, obiettivo anche del Milan. I rossoneri però, dopo il rifiuto al prestito con diritto di riscatto, non hanno presentato nessuna offerta per acquistare il cartellino

Potrebbe essere in Italia ma non al Milan il futuro di Jean Onana. Sul centrocampista del Bordeaux, cercato dai rossoneri negli ultimi giorni di mercato, si è inserito lo Spezia che sta lavorando per cercare di acquistarlo a titolo definitivo dopo che il Milan nei giorni scorsi si è visto rifiutare la proposta di prestito con diritto di riscatto. Il club francese infatti è disposto a privarsi di Onana solo a titolo definitivo, formula alla quale lo Spezia è interessato: il Milan invece, dopo le ultime riflessioni e valutazioni, non ha mosso passi in avanti e non ha presentato nessuna offerta per acquistare il cartellino del centrocampista.