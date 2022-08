Roma, il "Gallo" Belotti è arrivato a Trigoria

Belotti, il saluto al Toro: "Ci sono ricordi che rimarranno indelebili"

Intanto Belotti ha salutato i tifosi del Torino con una lunga lettera sul suo profilo Instagram: "È difficile per me spiegare quello che abbiamo vissuto insieme. Sono arrivato che ero poco più di un ragazzino e giorno dopo giorno sono cresciuto, basandomi sui valori che questa squadra rappresenta. Ho cercato di tirare fuori tutto quello che avevo dentro, in ogni allenamento e in ogni partita, per provare a ripagare l’amore che mi avete dimostrato. Abbiamo sofferto, gioito ed esultato insieme. Ci siete sempre stati, in ogni situazione. Voglio dirvi un enorme grazie". Poi ancora: "Ci sono ricordi che rimarranno indelebili: la fascia di capitano, la magia del 4 maggio, la curva Maratona che urla il mio nome. Ora, me ne vado da uomo, da padre di famiglia, consapevole di aver dato tutto me stesso in questi anni. Non sarà mai un addio, perché per me Torino rimarrà sempre casa".