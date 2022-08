Sudtirol, ufficiale l'arrivo di Bisoli in panchina

Dopo la sconfitta per 4-0 nella gara di domenica sera contro la Reggina, il club altoatesino ha deciso di cambiare in panchina: ufficiale l'arrivo di Pierpaolo Bisoli, che prende il posto dell'ex Roma Leandro Greco. Contratto annuale più opzione per un ulteriore stagione per l'ex allenatore del Cosenza

